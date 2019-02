28 febbraio 2019- 12:36 Pd: Stefano, 'con Martina per unità senza abiure su percorso riformista'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "C'è bisogno unità e la mozione Martina rappresenta la mozione che, non abiurando un percorso riformista di cui il Pd è stato autentico promotore, guarda al futuro con un messaggio di speranza". Così Dario Stefano, vicepresidente del gruppo Pd al Senato, parla del sostegno alla mozione di Maurizio Martina al congresso dem all'Andkronos. "Noi non abbiamo la necessità di dare assicurazioni al passato ma di guardare al futuro con occhi non di paura, come vorrebbero Salvini e Di Maio, ma di speranza immaginando che la globalizzazione e l'innovazione profonda non siano una sfiga per il Paese ma un'opportunità", aggiunge. "Noi dobbiamo restare uniti e guardare al futuro con un linguaggio nuovo, con idee nuove, con strumenti nuovi. Immaginare di affrontare le sfide del futuro con attrezzi del passato -conclude- porterebbe a una sonora sconfitta".