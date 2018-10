30 ottobre 2018- 18:30 Pd: Stumpo a Zingaretti, 10 anni sconfitte? Anche vittorie

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Caro Nicola, mentre si riflette su cosa c’è da cambiare, che è tanto, forse è meglio tenere d’occhio anche quello che non va buttato via. Perché abbiamo già visto dove porta questo errore, e dove portano la fretta e la superficialità”. Lo afferma il deputato di Liberi e Uguali Nico Stumpo. “Non è la prima volta che lo dici – prosegue Stumpo -, ma non è vero che il Pd viene da dieci anni di sconfitte. Non ti sarà difficile reperire i dati: tra le vittorie numerose degli anni tra il 2009 e il 2013 ci sono anche le tue: e allora non erano l’eccezione, ma la normalità. Proprio in quell’anno, che comunque ha consegnato al Pd un ruolo centrale per cinque anni nella politica italiana, tu hai festeggiato la vittoria alla presidenza della Regione Lazio. Eri presidente della provincia di Roma, quando ti sei candidato. E pochi mesi dopo abbiamo festeggiato l’elezione di un sindaco del Pd". "Questo per fermarci alla Capitale. Ma potremmo citare tante altre città e regioni in cui il centrosinistra non governa più, e che in quegli anni abbiamo governato grazie alle vittorie del Pd e del centrosinistra del 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Alla fine di quei cinque anni governavamo, tra le altre città, Roma, Torino, Genova, Trieste, L’Aquila, Bari, Taranto, Palermo, e tutti i comuni dell’Emilia e della Toscana. Abbiamo strappato alla destra Milano, Alessandria, Asti, Monza, Como, Lodi, Lucca, Rieti, Isernia e Brindisi. Sono solo alcuni esempi, che ti cito a memoria. Ma sono sicuro che anche tu hai Google. Ti invito a parlare con più prudenza di una vicenda dolorosa per tutti, che per essere superata ha molto bisogno di verità”, conclude Stumpo.