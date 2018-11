24 novembre 2018- 18:37 Pd: su data gazebo dibattito aperto, anche area Martina per tempi più brevi

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - Alla riunione di ieri della commissione Congresso Pd, l'orientamento è stato quello di indicare la data del 3 marzo per le primarie dem. L'ipotesi però non convince tutti e anzi ha provocato anche la reazione di chi è contrario a tempi così lunghi e spinge per accelerare. Come Lia Quartapelle che ha lanciato da qualche ore una petizione su Change.Org per i gazebo a gennaio. Nel tardo pomeriggio le firme erano 3.316. Il fronte di chi vuole accelerare vede schierato anche Paolo Gentiloni, oltre Marianna Madia e Giorgio Gori, tra i firmatari della petizione. Anche Maurizio Martina, a quanto viene riferito all'Adnkronos, è tra chi ritiene siano preferibili tempi più corti, rispetto al 3 marzo, e sostiene che l'ipotesi migliore resti quella di febbraio. Assolutamente contrario a stringere i tempi è Francesco Boccia: "No al congresso-lampo -dice- serve solo a chi ha paura del confronto". Dibattito ancora aperto, dunque. La commissione tornerà a riunirsi martedì per definire data e regole. Poi la parola definitiva sarà della Direzione dem che potrebbe riunirsi già mercoledì.