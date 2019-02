3 febbraio 2019- 15:27 **Pd: Toia, 'contro Calenda? nostro documento non è contro nessuno'**

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Capisco l'ego ma il nostro documento non è contro Calenda, non è contro nessuno. Anzi, diversi eurodeputati hanno pure sottoscritto il manifesto di Calenda...". . Patrizia Toia, capodelegazione Pd a Straburgo, parla così all'Adnkronos del documento degli eurodeputati dem presentato oggi alla Convenzione nazionale all'Ergife e che ha suscitato le perplessità di Carlo Calenda che, via twitter, si è chiesto se si trattasse di "un’operazione costruita contro #SiamoEuropei". "Il nostro documento -argomenta Toia- lo abbiamo ideato due mesi fà, quando il Manifesto di Calenda ancora non esisteva. Non sono due documenti da mettere uno contro l'altro e spero che Calenda lo abbia compreso visto che io stessa dal palco, ma anche i candidati hanno tutti apprezzato la sua iniziativa". Toia puntualizza che il documento non è ascrivibile a una delle mozioni congressuali sebbene proprio Calenda sui social lo abbia attribuito a Goffredo Bettini, sostenitore di Nicola Zingaretti. "Bettini? Il documento lo abbiamo studiato e limato tutti insieme. Tutti hanno dato un loro contributo, un loro spunto. Anzi, alla fine, in accordo con Goffredo abbiamo emendato anche alcuni passaggi che aveva suggerito... Il punto è che non si tratta di documenti contrapposti. Noi siamo partiti prima, due mesi fa, quando abbiamo deciso di scrivere un documento anche per valorizzare il lavoro che abbiamo fatto in questi anni a Strasburgo e che potesse essere un contributo. E credo che la nostra e quella di Calenda siano proposte assolutamente conciliabili nei contenuti. Poi su come si andrà alle europee, non sta a me dirlo. C'è un congresso e il nuovo gruppo dirigente farà le sue proposte".