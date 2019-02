28 febbraio 2019- 16:48 Pd: toni soft in sfida tv, sintonia Zingaretti-Martina, si smarca Giachetti (3)

(AdnKronos) - I tre si distinguono anche sul tema giustizia innescato dall'inchiesta sui genitori di Renzi. Giachetti è sparato nel dire che "in questo Paese la giustizia sia malata". Più cauti Zingaretti e Martina. "Il fatto che vengano colpiti nomi illustri mette in ombra il fatto che tanta gente in questo Paese subisce queste ingiustizie", osserva Giachettu. E Martina: "Massimo rispetto per la situazione umana ma grande rispetto per la giustizia sempre, principi saldi di garantismo per tutti, ricerca di un equilibrio nuovo nell'efficienza della giustizia in questo Paese, contribuendo a una discussione più ragionata e consapevole". Quindi Zingaretti: "Non credo che ci sia stata giustizia a orologeria o ci siano complotti ma penso che le persone in questo Paese vadano difese dalla lapidazione mediatica e culturale a cui si è sottoposti quando si riceve un'accusa". Tutti d'accordo infine sulla critica al governo dal reddito di cittadinanza alle politiche sui migranti e la legittima difesa, uniti anche sul no alla patrimoniale e l'europeismo. Martina si spinge a prevedere un risultato oltre il 20 per cento per il Pd il 26 maggio. Infine, nota di colore. Viene chiesto ai tre con chi farebbero l'Erasmus e Carlo Calenda batte 2 a 1 Renzi. Zingaretti e Martina scelgono infatti l'ex-ministro come compagno di viaggio. Giachetti non ha dubbi: "Scelgo Matteo tutta la vita".