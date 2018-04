27 aprile 2018- 19:39 Pd: torna Renzi (in tv), pontieri al lavoro su Direzione/Adnkronos

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Torna Matteo Renzi. Domenica sera sarà ospite di Fabio Fazio in diretta su Rai Uno. L'ex-segretario, dopo un periodo lontano dai riflettori, dirà la sua in vista della Direzione del 3 maggio. E non sarà un intervento non condizionante. Allo stato, nel Pd le posizioni restano cristallizzate tra il fronte renziano fermo sul no ai 5 Stelle e i 'dialoganti' che spingono per aprire un confronto. Maurizio Martina, per dire, lo ha ribadito anche oggi. E i pontieri, al lavoro per evitare una conta potenzialmente lacerante nella riunione della prossima settimana, stanno cercando la formula per una mediazione: ok al tavolo con i 5 Stelle ma con 'condizioni pesanti' da parte del Pd. Un modo per evitare la conta in Direzione. Ma che assicurerebbe anche il risultato finale: far fallire il tentativo con M5S con un'asticella così alta da risultare 'impotabile' per Luigi Di Maio. Questa resterebbe l'intenzione, a meno di svolte inaspettate, del fronte renziano. In serata è Ettore Rosato a ribadire le pre-condizioni richieste dal Pd ai 5 Stelle per valutare l'avvio di un confronto che, a sentire il vicepresidente della Camera, partirebbe più in salita: in sostanza la richiesta ai grillini è quella di riconoscere l'azione del governo Renzi. Dal Jobs Act alla Buona Scuola. Insomma, tutte quelle riforme la cui abolizione è parte del programma M5S.