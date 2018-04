27 aprile 2018- 19:39 Pd: torna Renzi (in tv), pontieri al lavoro su Direzione/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Dice Rosato: "Ci sono due precondizioni" nel confronto con i 5 Stelle, "la prima è quella che loro considerino chiuso il dialogo con la Lega e la seconda è che considerino la stagione delle riforme del Pd un elemento positivo per questo Paese. Se ciò non fosse per noi non sarebbe possibile fare un governo con chi considera quei 5 anni" in modo negativo e "vuole smontare le cose fatte dal centrosinistra". Un atteggiamento, quello del vicepresidente della Camera, meno soft di quello del reggente Martina: "Si tratta di decidere se accettare il confronto o meno per giudicarne gli esiti solo alla fine di un vero lavoro di approfondimento. Personalmente ritengo che sia nostro dovere farlo". Per andare a vedere le carte dei 5 Stelle è anche Andrea Orlando che oggi ha proposto un referendum tra gli elettori Pd su un eventuale accordo con M5S. Ribatte il renziano Michele Anzaldi: "Così a decidere se fare inciucio con M5s per Governo Di Maio coi voti Pd sarebbero attivisti M5s e iscritti di Rousseau. Futuro Pd in mano a chi ha votato contro Pd. #senzadime". I '#senzadime' non fanno sconti e se si andasse alla conta in Direzione difficilmente il fronte renziano potrebbe finire in minoranza. I numeri sono solidi. Ma sarebbe una conta che potrebbe portare a conseguenze pesanti nel Pd, a partire dalla reggenza Martina che ne uscirebbe triturata. E a chi chiede il ritorno di Renzi in prima persona, con il ritiro delle dimissioni da segretario, Rosato si fa 'portavoce' dell'ex-premier e risponde: "Non è nei programmi di Renzi".