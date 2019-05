28 maggio 2019- 19:43 Pd: tra i dem riparte tensione, Renzi 'è stato un pareggio'/Adnkronos

Roma, 28 mag. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - "Le comiche finali di una stagione passata", dice Nicola Zingaretti delle polemiche che, a urne ancora calde, sono subito partite nel Pd. Ma l'affondo del segretario non è bastato a chiudere del tutto la cosa. Ci ha pensato Matteo Renzi, in diretta Fb oggi pomeriggio, a puntualizzare: "Abbiamo perso 120.000 voti assoluti rispetto alle Politiche del 2018 ma abbiamo recuperato quattro punti percentuali. Ma questo era abbastanza normale, visto che hanno votato Pd i D'Alema, Bersani o chi aveva votato per altri partiti come Prodi. E' stato un buon pareggio". Valutazioni non troppo diverse da quelle fatte ieri dal turborenziano Roberto Giachetti. Renzi le ha ribadite. L'ex-premier poi torna a insistere anche sul punto del rapporto con i 5 Stelle: "Oggi la tattica del pop-corn dona una nuova chance al Pd e mostra l'insufficienza del M5s. Se oggi vedono sgonfiare il palloncino, lo si deve ai tanti, mi ci metto anche io, che hanno lottato per non fare l’accordo con loro. Non ci devono dire grazie, basta che non ci riprovino più", avverte. Temi che torneranno nella due giorni ad Assisi a metà giugno dell'area Giachetti. A luglio ci sarà invece la riunione dell'area Lotti-Guerini, la minoranza al momento più soft verso Zingaretti. E sempre a luglio, il 12 a Milano, Renzi sarà all'iniziativa contro le fake news dei comitati Ritorno al Futuro sulla cui costruzione ha chiesto, oggi su Fb, un impegno concreto. "Dobbiamo far nascere tanti comitati civici contro questo governo che semina odio".