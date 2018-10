20 ottobre 2018- 18:55 Pd: ufficio stampa, Minniti ha solo risposto a domanda

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - "In riferimento a quanto riportato da alcune agenzie di stampa si chiarisce che la risposta 'al momento no' di Marco Minniti, era relativa alla domanda se avesse deciso o meno di candidarsi. Come ripete da giorni infatti l’ex ministro la decisione verrà presa al momento opportuno". Si legge in una nota dell'ufficio stampa del Pd.