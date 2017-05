PD: VALIANTE A RENZI, RISOLVERE SITUAZIONE SU USO SIMBOLO A MONDRAGONE

10 maggio 2017- 16:56

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Caro segretario, sono costretto a scriverti per segnalarti, ancora una volta, una delle tante anomalie 'schizofreniche' che caratterizzano i processi politici della Regione Campania. Il caso in questione riguarda Mondragone, comune di frontiera della Provincia di Caserta, una delle realtà più difficili della nostra Regione". Lo scrive il deputato Simone Valiante, deputato e membro della Direzione Pd, in una lettera al segretario Matteo Renzi. "A Mondragone -ricorda- negli ultimi cinque anni si è di fatto realizzato un governo di 'salute pubblica', con un bravo sindaco che ha guidato una giunta civica sostenuta dal nostro partito. Il sindaco, simpatizzante di Forza Italia, ma disponibile a ricandidarsi con una lista civica per continuare a governare con il sostegno del Pd, ha ereditato un Comune sciolto per infiltrazione camorristica. Il circolo del Pd nei mesi scorsi comprendendo questo sforzo positivo, alla presenza della senatrice Teresa Armato, delegata della segreteria regionale, ha deliberato all'unanimità il sostegno all'attuale sindaco, chiedendo l'utilizzo del simbolo del Partito democratico", ma "alla vigilia della presentazione delle liste", manca una "decisione definitiva del commissario provinciale, senatore Mirabelli". "Non ho ragione di dubitare dell'onestà intellettuale del senatore Mirabelli, ma comprenderai -conclude Valiante- la delicatezza dei luoghi e dello scenario politico, che impone a tutti noi di assumere atteggiamenti chiari e trasparenti. Ti chiedo, pertanto, a poche ore dalla presentazione delle liste, di assumere una iniziativa politica risolutiva".