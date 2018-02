PD: VELLA, CAMPAGNA ACQUISTI FARAONE CI FA PERDERE IDENTITà

15 febbraio 2018- 16:02

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Giorno dopo giorno la campagna acquisti portata avanti da Davide Faraone ci fa perdere identità e militanti. Più che alla crescita di un partito progressista, plurale e democratico di sinistra sembra ogni giorno di assistere ad una campagna acquisti di una squadra di calcio nella quale il direttore sportivo presenta il nuovo calciatore". Lo dice Daniele Vella, componente della direzione regionale del Partito democratico, dopo l'adesione di Dore Misuraca al Pd. "Massimo rispetto per Misuraca e per il suo impegno - sottolinea - ma ciò che ci riempie di dubbi è il mutamento di pelle in atto nel Pd. Così ci si allontana ogni giorno di più dal partito progressista e democratico che immaginavamo e che vogliamo".