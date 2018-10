16 ottobre 2018- 19:12 Pd: Veltroni, G. Letta e mons. Becciu a libro Minniti il 6 novembre

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - Chissà se per quella data, Marco Minniti avrà sciolto la riserva sulla sua candidatura o meno alla segreteria del Pd. Per il 6 novembre alla Camera è fissata la presentazione del libro dell'ex-ministro dell'Interno. 'Sicurezza è libertà', il titolo del volume che sarà edito da Rizzoli, e che potrebbe diventare una sorta di piattaforma congressuale nel caso in cui Minniti accettasse la sfida per la segreteria. A presentare il libro ci saranno monsignor Angelo Becciu, Gianni Letta e anche Walter Veltroni. Una presenza quest'ultima che, si fa sapere, non va collegata "in alcun modo" alle dinamiche interne Pd. L'invito alla presentazione, peraltro, risale a un mese fa, quando l'ipotesi di una candidatura di Minniti al congresso non era ancora in campo.