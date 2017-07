PD: 'VENDUTI A NEMICI PATRIA', CARTELLO FORZA NUOVA SU PORTONE SEDE PALERMO

17 luglio 2017- 11:56

Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Un cartello con il logo di 'Forza Nuova' è stato trovato questa mattina sul portone d’ingresso della sede regionale del Partito Democratico, in via Bentivegna a Palermo. "Venduti a Soros, De Benedetti e ad ogni nemico della Patria. #Traditori", questo il messaggio riportato sul cartello. "E’ una provocazione - dice Antonio Rubino, responsabile regionale del Pd in Sicilia - che segnala un clima sempre più pesante attorno al nostro partito, specie su certi temi del dibattito politico". "Probabilmente questo episodio - aggiunge - è anche conseguenza dei continui attacchi e tentativi di delegittimazione nei confronti del Pd. Questi segnali non devono essere sottovalutati". Sulla vicenda sta indagando la Digos.