3 dicembre 2018- 17:05 Pd: Verducci, con Martina per rifondare dem, 'biscotto'? Vale voto gazebo (2)

(AdnKronos) - Una 'cesura fortissima', dice Verducci. Però i Giovani Turchi erano con Renzi in questi anni... "Certo, abbiamo sostenuto con forza il suo tentativo ma anche ai tempi della segreteria di Renzi, gli chiedevamo di occuparsi del Pd, di reinventarlo. Non è stato fatto, non ci si è mai dedicati al tema della partecipazione ed è andata come è andata". Adesso "con il congresso si può aprire una fase nuova". E sull'esito, "nulla è scontato. La candidatura di Maurizio sta crescendo tantissimo e i margini per crescere ancora sono ampi, anche per le caratteristiche della sua candidatura: una squadra plurale, nuove generazioni, un forte accento sull'unità. Unità che, come è accaduto alla manifestazione di piazza del Popolo, è quello che ci viene chiesto". Una sfida così tanto aperta che potrebbe non esserci un vincitore ai gazebo il 3 marzo. In assemblea che succederà? "La nostra assemblea da Statuto è sovrana, ma il voto delle primarie è quello che vale più di ogni altra cosa". E Matteo Renzi, se ne andrà? "Non penso assolutamente. Il Pd ha bisogno di personalità come Renzi e Renzi senza il Pd perde la ragion d'essere del suo progetto politico".