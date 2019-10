24 ottobre 2019- 18:50 Pd: Verducci, 'congresso e primarie per scelta linea politica'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Dallo scorso Congresso ad oggi, politicamente, è passata un'era geologica. La linea su cui è stato eletto Nicola Zingaretti è radicalmente cambiata. Oggi la segreteria sostiene l'ipotesi di un'alleanza strategica, strutturale e politica con M5S. Non è una tesi programmatica, è una tesi politica dirimente". Lo dice il senatore Pd, Francesco Verducci, della Direzione nazionale. "A mio avviso radicalmente sbagliata. In tutti i casi che va discussa con i crismi congressuali che merita. Su questo serve un Congresso vero, che chiami a pronunciarsi non solo gli iscritti ma tutti i nostri elettori, come prevedeno lo Statuto e le ragioni fondative del Pd. Servono Primarie che scelgano una linea politica e una classe dirigente legata ad una linea politica. Scorciatoie di altro tipo penso siano sbagliate. In un momento storico come questo il Pd va aperto, guai chiudersi nel bunker".