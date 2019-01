30 gennaio 2019- 19:41 Pd: Verducci, 'Martina può vincere'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "Grazie agli iscritti del Pd per la bella mobilitazione nei circoli. Adesso il via alle Primarie. Maurizio Martina è il candidato che potrà dare al Pd l'unità e la forza necessarie per costruire l'alternativa a Salvini e Di Maio. Le Primarie sono aperte, Maurizio può vincere. Perchè crede nel Pd e avrà dalla sua i tanti che non vogliono tornare indietro, che vogliono tornare a fare con orgoglio del Pd una grande speranza dell'Italia”. Così Francesco Verducci, del Comitato Martina.