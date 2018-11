10 novembre 2018- 20:07 Pd: vigilia congresso in attesa Minniti-Martina, Renzi guarda a Europee/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Dice Renzi: "La Merkel è debole, in Spagna c'è un governo di minoranza, la Gran Bretagna è fuori: se in questo quadro l'avversario è Macron, come vorrebbe Salvini, significa che non capiamo che Macron è il nostro principale alleato per un'Europa di valori democratici". "Lo vorrei dire chiaramente alle anime belle della sinistra: io tra Macron e Le Pen non ho alcun dubbio da che parte sto". Viceversa, "se la sinistra europea sono Corbyn e Melenchon, io non sono la sinistra europea". E poi più specificamente sul congresso, l'ex-segretario frena i malumori dei suoi: "Il mondo non inizia con questo congresso e non finisce con questo congresso. Non mi interessa sconfiggere Zingaretti, ma la barbarie del pensiero grillo-leghista. Cosa ci spinge a muoverci? L'idea di organizzare una corrente? No, è la passione per la politica" e "tutto quello che contribuisce a difendere il riformismo è benvenuto". "Noi non vogliamo costruirci uno strapuntino dentro il Pd ma ravvivare in noi la politica come luogo di confronto". "Non dico di azzerare la discussione interna, nè chiedo cose contronatura come non preoccuparsi del congresso ma diamo importanza alla bellezza delle politica avendo l'entusiasmo e la dignità di chi sa di aver fatto un bel pezzo di strada e che il meglio deve ancora venire".