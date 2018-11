10 novembre 2018- 20:07 Pd: vigilia congresso in attesa Minniti-Martina, Renzi guarda a Europee/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - A Roma, intanto, mentre Renzi riuniva i suoi a Salsomaggiore, Zingaretti e Martina hanno partecipato all'assemblea 'CentoFiori' degli under 35 dem. Ed entrambi non hanno avuto parole tenere per l'ex-premier, entrambi non chiedono abiure ma nello stesso tempo vogliono un Pd che cambi pagina. Nessun continuismo con l'era renziana. "Una delle tragedie del Pd alle nostre spalle è stata un'idea autoritaria del confronto, si andava a distruggere le persone che avevano idee diverse. Ora possiamo aprire una pagina nuova e questa può partire solo dal confronto", attacca Zingaretti. E Martina: "Il congresso deve segnare l'inizio di una nuova stagione". "Non possiamo presentarci dopo il 4 marzo e dire che non dobbiamo chiedere scusa a nessuno. Ma che risposta è? Ma che arroganza? Non perché io abbia in testa abiure ma proprio perché sono geloso del lavoro fatto, io voglio capire cosa non è andato. Il congresso sarà lo strumento per rimettere a fuoco un progetto, un campo, le parole d'ordine" anche "radicali". Dentro al Pd "abbiamo un problema di rapporti umani. Come può essere credibile un partito che non trasferisce all'esterno un senso di amicizia, di umanità". E infine su Renzi, Martina si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Non deve accadere mai più che quando si chiude la Festa nazionale dell'unità, ci sia chi in un altra parte d'Italia faccia altro. Non deve accadere mai più che prima della Direzione, uno va in Tv a decidere per gli altri. Non deve accadere mai più che quando il partito presenta una contromanovra, altri ne annuncino un'altra ancora".