3 dicembre 2018- 19:08 Pd: Viotti, sosterrò Martina, con lui per rilancio dem

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Voglio mettere a disposizione i miei cinque anni di lavoro in Europa, quello che ho visto, quello che penso vada bene e quello che andrebbe rafforzato, al servizio della candidatura di Maurizio Martina". Così in un video su Facebook il Parlamentare europeo del Partito democratico Daniele Viotti annuncia il suo sostegno alla candidatura di Maurizio Martina alla segreteria del Pd. "Con Martina - aggiunge Viotti - si potrà finalmente lavorare sul Partito socialista europeo, vista la sua grande attenzione nel coinvolgere i leader degli altri partiti europei, invitandoli ai nostri eventi e alle nostre riunioni. Nei suoi mesi di segreteria Martina ci ha dato un segnale importante, quello di aver capito dove avevamo sbagliato, l'intenzione di voler tornare con coraggio nelle piazze, cosa che non facevano da anni. Condivido con Maurizio l'idea che sia necessario occuparsi a tempo pieno del partito, tornare a girare i territori, incontrare i militanti attivi nei circoli del nostro paese". "Credo che non sia più il tempo di cercare un leader a tutti i costi, ma dobbiamo ridare al partito la pluralità di volti di cui ha bisogno. Dalle persone che ho incontrato e con cui ho avuto la fortuna di chiacchierare ho raccolto delle sollecitazioni: le persone non vogliono più vederci litigare, dividerci su congressi di renziani contro antirenziani".