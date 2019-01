23 gennaio 2019- 19:33 Pd: Zampa, 'da Prodi esortazione a rinascita centrosinistra'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Le parole di Romano Prodi sono dettate da una grande preoccupazione per lo stato in cui versa l’Italia e da cui si vorrebbe uscire al più presto, per evitare che la situazione interna e internazionale peggiori ogni giorno di più". Lo dichiara Sandra Zampa. "L’incalzante esortazione di Prodi a individuare una nuova leadership per il centro sinistra e a rimettere le persone e le loro domande al centro della politica dell’opposizione è tanto più vera nel momento in cui ci si avvicina alle primarie per la scelta del nuovo segretario del Pd. Dalle primarie deve uscire con una forte legittimazione un leader che sappia subito parlare al Paese con un linguaggio nuovo, idee e proposte innovative e un cambiamento radicale dei metodi di direzione e nelle relazioni con i tanti mondi della società italiana. Solo così si potranno costruire le basi per una solida rinascita del centro sinistra e dell’Italia", conclude.