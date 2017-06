PD: ZAMPA, NO DIVISIONI, PARTITO APERTO PER PROGETTO CENTROSINISTRA

30 giugno 2017- 15:50

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Anche se motivi privati mi impediscono di partecipare all'Incontro dei Circoli del Pd che si apre oggi a Milano, seguirò con attenzione questo importante appuntamento, così come seguo con attenzione tutto quello che si muove nel campo di centrosinistra e chi lavora a costruire un progetto per il governo del Paese". Lo dichiara Sandra Zampa del Pd. "Mi auguro che anche Pisapia, che so guidato da questi sentimenti, riesca a portare i suoi interlocutori su questo obiettivo, convincendo e contrastando quanti nel suo campo lavorano per approfondire le divisioni. E' lo stesso impegno che ispira la mia azione nel Pd. Resto infatti convinta che solo un Pd aperto e dialogante può aiutare il cammino del centrosinistra, e soprattutto che senza un Pd forte e unito tutto sarebbe più difficile", conclude.