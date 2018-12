17 dicembre 2018- 17:42 **Pd: Zanda, con Zingaretti tornano Ds? Nicola non è pazzo**

Roma, 17 dic. (AdnKronos) - "Con Zingaretti si torna ai Ds? Malignità, frottole e insinuazioni senza senso". Luigi Zanda non usa giri di parole. Capogruppo al Senato nell'era Renzi, Zanda è oggi tra i sostentori di Nicola Zingaretti al congresso. Portavoce di Francesco Cossiga, eletto senatore per la prima volta nel 2003 con la Margherita, tra i big di Areadem di Dario Franceschini, Zanda viene da un'altra storia rispetto ai Ds. E all'accusa di 'operazioni nostalgiche', lanciata da Maurizio Martina al presidente della regione Lazio, ribatte così all'Adnkronos: "Zingaretti non è un pazzo che vuole ricostruire contenitori politici a cui non pensa francamente più nessuno".