PD: ZANDA, NATURALE ALLEANZA CON PISAPIA, IMBARAZZANTE CON FUORIUSCITI

29 aprile 2017- 09:15

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "Sulle alleanze deciderà la direzione del Pd. A me sembra che una intesa con Pisapia sarebbe saggia e politicamente naturale. Il Pd le elezioni deve vincerle e il nostro alleato naturale è Pisapia ". Lo dice il capogruppo del Pd al Senato, Luigi Zanda, in un'intervista a 'La Repubblica'. Quanto a possibili intese con chi ha lasciato i Dem, bocciate da Matteo Renzi, "traditori -sottolinea Zanda- è una parola che non uso. C’è stata una scissione nel Pd: è un atto grave, una rottura che a me ha fatto molto male e continua a farmi male. Prima il no al referendum costituzionale, poi molti strappi su altri provvedimenti. Sarebbe imbarazzante proporre dopo pochi mesi un’alleanza politica. Non solo per noi, ma anche per loro, mi sembra ovvio".