19 novembre 2018- 12:57 Pd: Zannola a Falcomatà, Minniti ex-Ds? soprattuto ex di sinistra...

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - “Caro Giuseppe Falcomatà 'chiunque vincerà sarà un ex Ds'. Non è così, perdonami. Minniti non è semplicemente un ex Ds, ma anche e soprattutto un ex di sinistra. E quell'idea di 'sicurezza' che ha prevalso ha solcato lo spazio politico delle destre e del populismo”. Lo ha scritto su Twitter il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola commentando le parole del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, al quotidiano il Corriere della Sera.