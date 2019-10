2 ottobre 2019- 12:20 Pd: Zingaretti, '1000 posti per iscriversi, da 3 a 6 ottobre #scelgoilPd'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "In questi giorni tantissime persone si stanno iscrivendo al Partito Democratico. Sono contento! Da domani, 3 ottobre, fino al 6 ottobre puoi iscriverti nelle strade, nelle piazze: mille posti in tutta Italia e ora anche online a questo link: www.partitodemocratico.it/iscriviti". Lo scrive su Fb il segretario Pd, Nicola Zingaretti. "A tutte e a tutti dico di partecipare, con il vostro entusiasmo, la vostra passione, le vostre idee. Per un nuovo Pd utile per migliorare la vita delle persone. Noi ci siamo. E tu? #scelgoilPd".