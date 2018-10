21 ottobre 2018- 11:15 Pd: Zingaretti, 1% Pil a asili e scuole, la mia 'economia giusta' (3)

(AdnKronos) - "Il secondo. Le politiche 'predistributive', necessarie per fare ripartire l’ascensore sociale. Penso -continua Zingaretti- ad un grande investimento sulle nuove generazioni, nell’ordine di un punto di Pil: dagli asili nido fino alla lotta alla dispersione scolastica dall’estensione della gratuità dei libri di testo a una più generale nuova politica per il diritto alla conoscenza. Una dote per i giovani attivabile al compimento dei 18 anni per finanziare un progetto formativo o imprenditoriale". "Penso al lavoro, cambiando le cose che non hanno funzionato del Jobs act e attuandone le parti più innovative legate alle politiche attive, e alla previdenza, rendendo flessibile l’età di pensionamento in modo più equo e sostenibile rispetto a quanto propone il governo. La sanità – garantendo effettivamente i Livelli Essenziali di Assistenza in tutto il territorio nazionale – e la casa, occupandoci dei 4 milioni di famiglie che vivono in affitto, spesso in condizioni di grave disagio abitativo”."Il Pd va rigenerato dalle fondamenta – conclude l’esponente dem - dobbiamo cambiare radicalmente la nostra piattaforma politica e il modo di essere comunità politica, la nostra classe dirigente a livello nazionale così come nei territori".