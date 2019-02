3 febbraio 2019- 14:46 Pd: Zingaretti a Calenda, 'se vogliamo unità, prepariamola'

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "La missione non sarà semplice, caro Carlo, e te lo dico qui davanti a tutti. C'è uno slogan pacifista che dice: se vuoi la pace, prepara la pace. Se vogliamo l'unità prepariamo l'unità che vuol dire ascoltare le differenze, sennò ci ritroviamo sempre gli stessi con vestiti diversi". Lo ha detto il candidato alla segreteria del Pd Nicola Zingaretti alla convenzione del Partito democratico."Allargare, rendere protagonisti, partecipi tutti quelli che vogliono dare una mano a partire dal manifesto di Calenda e poi il manifesto dei nostri eurodeputati che non vedrà mai in contraddizione, ma come un contributo", ha aggiunto.