24 novembre 2018- 13:40 Pd: Zingaretti, alternativa a destre parte da persone, basta 'egocrazia'

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Per me il congresso del Pd è molto di più rispetto a una conta tra candidati, è una scommessa per riaprire un confronto sui destini di questo paese. Il nostro problema non sono solo le idee eversive di Matteo Salvini o la pericolosità dell'idea di democrazia dei 5 Stelle, il nostro vero problema è perchè italiani hanno scelto loro e non noi. Questo consenso delle destre si fonda sulla capacità di lucrare sugli effetti devastanti di un modello di sviluppo che ha fatto crescere la disuguaglianza". La ha detto Nicola Zingaretti intervenendo all'assemblea di Futura a Roma. "vedo chiara la profondità e la pervasività della crisi: per la prima volta idee eversive sono sostenute da un grande consenso popolare. Il tema sarà molto di più che scrivere un programma o, in vista delle europee, mettere insieme un arco di forze. Si può ricomporre una grande alleanza, innanzitutto, tra le persone. Invertiamo la dinamica". L'alternativa "non la costruisce un leader da solo ma le persone che si riorganizzano intorno a un progetto e se si lascia alle spalle il vizio dell'aver troppe volte fatto prevalere la egocrazia, che ha piegato tante scelte". "Per la ricomposizione di un campo c'è bisogno di un progetto nuovo" che "fermi la deriva che rimette in discussione i contorni stessi della conquiste del Novecento. Noi non vogliamo difendere quello che c'è, ma difendere i cittadini da chi vuole distruggere l'Europa. Un ragazzo o una ragazza che futuro hanno nell'Europa dei sovranisti? Penso che sarà lunga ma dobbiamo ritrovare orgoglio di poter dire: questi qua li sconfiggiamo e costruiamo una nuova stagione politica per l'Italia", ha concluso Zingaretti.