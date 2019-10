20 ottobre 2019- 21:31 Pd: Zingaretti, 'bande armate? Bellanova ha fatto veramente una gaffe'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova "ha sbagliato: ha fatto veramente una gaffe. E' scivolata su una buccia di banana perché bisogna avere memoria di cosa siano state le bande armate nel nostro Paese. Ha sbagliato. E' una cosa che non si dice mai". Ad affermarlo è il segretario del Pd Nicola Zingaretti a 'Non e' l'arena' su La7 in merito alle dichiarazioni di Bellanova sul Partito Democratico.