3 febbraio 2019- 14:12 Pd: Zingaretti, 'basta caricature, voglio prendere voti M5S, altro che accordi'

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Io mi sono perfino stancato e lo trovo umiliante, continuare a dire che non intendo fare nessuna alleanza e nessun accordo con i 5 stelle. Io li ho sconfitti due volte e imparassero a sconfiggerli pure loro quelli che mi accusa di questo". Lo dice Nicola Zingaretti alla convenzione nazionale Pd. "Se elettorato della lega è un elettorato unito dall'odio, c'è un elettorato dei 5 stelle, non i vertici, che è un coacervo di spinte diverse fatto da donne, uomini, pensionati, giovani che erano nostri elettori e noi non possiamo permetterci di non recuperare quei voti. Piantiamola con le caricature, io non le faccio sugli altri. Perchè altrimenti è come la fine di War Games: fine del gioco".