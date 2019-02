5 febbraio 2019- 18:20 Pd: Zingaretti, 'Calenda? Mio messaggio è non alternativi ma complementari'

Milano, 5 feb. (AdnKronos) - "In un momento nel quale mi dispiace ma sembrano prevalere le polemiche, voglio lanciare un messaggio: non contrapposti ma uniti. Non alternativi, ma complementari". Così Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd risponde a chi gli chiedeva se la sua intenzione fosse quella di correre insieme a Carlo Calenda alle europee. "Io non ho mai cambiato idea: credo - dice a margine di un evento a Milano - che costruire il nuovo Pd e investire su un progetto unitario sono due progetti non contrapposti ma complementari, perché noi abbiamo bisogno di un nuovo partito che ricostruisca il suo radicamento nella società e questo nuovo partito va ricostruito in maniera aperta, non settaria e non chiusa", sottolinea. Quindi, "non voglio che queste due dimensioni si contrappongano. Serve il nuovo Pd e serve immergerlo dentro una dimensione di grande apertura, di rinnovamento, costruzione di una piattaforma per le Europee totalmente innovativa per una nuova Europa".