10 ottobre 2018- 17:02 Pd: Zingaretti, cambiare politiche e gruppo dirigente

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Io mi candido per cambiare, per offrire un'alternativa e per farlo occorre cambiare sia le politiche che un gruppo dirigente segnato da questi anni". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Sky parlando della sua candidatura a segretario del Pd.