20 ottobre 2019- 17:27 Pd: Zingaretti, 'c'è chi punta sull'odio noi su benessere e felicità'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il dramma dell’Italia? Che oggi aprire un bar, un’impresa, un’attività è un incubo. Produrre ricchezza è un incubo. Ci sono troppe leggi, troppi che decidono, troppi che controllano chi decide. Da presidente di Regione so bene cosa vuol dire, so che l’Italia ha bisogno di semplificazione e meno burocrazia. Il Pd sarà sempre di più la forza di un’Italia più semplice, un’Italia che difende chi ha bisogno, dalla parte di commercianti, artigiani e di chi produce lavoro. C’è chi punta sull’odio, noi puntiamo su benessere e felicità. Vediamo chi vince". Così in un post su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.