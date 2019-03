11 marzo 2019- 19:52 Pd: Zingaretti cerca nuova sede, da domani incontri su Europee/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Resta aperto il capitolo Carlo Calenda. L'ex-ministro ha fatto circolare via social dei bozzetti del simbolo di 'Siamo Europei'. Il primo passo verso una lista? "No, alla fine Carlo si candiderà con il Pd", è la scommessa in ambienti parlamentari dem. Come per +Europa, anche con Calenda il confronto resta aperto e nei prossimi giorni (lo aveva annunciato lo stesso Zingaretti) dovrebbe esserci un incontro. Del resto, il tempo stringe. E nella settimana successiva all'assemblea dem di domenica che ratificherà l'elezione di Zingaretti, un'idea più concreta del campo da gioco per le europee dovrebbe esserci. Anche per mettere mano alla griglia delle candidature. Forse Calenda, quindi. E poi Giuliano Pisapia, si parla anche della portavoce di Seawatch, Giorgia Linardi e pure di Pier Carlo Padoan che oggi ha dichiarato il suo voto a Zingaretti alle primarie. Domenica verrà anche eletto il presidente. Sarà Paolo Gentiloni. Sembrano rientrati i maldipancia tra i renziani, tentati di non votare l'ex-premier. Complice anche l'ostentato fair play di Matteo Renzi: "Al calcio si vince in 11. Quando giochi è importante che i compagni non mirino alle caviglie, come è capitato a me. Al nuovo centravanti, Zingaretti, occorre assicurare che nessuno dia pedate. Che le riceva da Salvini ci sta, ma almeno dai nostri no".