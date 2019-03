6 marzo 2019- 18:28 **Pd: Zingaretti chiama Pizzarotti, presto un incontro**

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Nicola Zingaretti ha chiamato Federico Pizzarotti. Una telefonata, a quanto si riferisce, 'istituzionale' del nuovo segretario Pd al presidente di Italia in Comune. "E' stata una telefonata cordiale e prossimamente potrebbe esserci un incontro", si fa sapere. Sullo sfondo il tema europee. Italia in Comune ha già intrapreso un percorso con i Verdi per una lista insieme per il 26 maggio.