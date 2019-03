18 marzo 2019- 20:02 Pd: Zingaretti, 'dialogo aperto per alleanze a amministrative'

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - "Sono contento che anche in Basilicata si sia ritrovata la forza dell'unità. E' così in migliaia di comuni dove si stanno costruendo alleanze per le elezioni amministrative di un nuovo centro sinistra aperto alle esperienze civiche e questo è un valore". Lo ha detto Nicola Zingaretti a margine di un'iniziativa a Potenza. "Dopo più Europa nei prossimi giorni vorrei incontrare i rappresentanti di Articolo Uno, del Psi, dei Verdi e di Italia in comune e di tutti coloro che possono essere interessati a questo lavoro di costruzione nei territori dove voteremo nelle elezioni amministrative. Per rilanciarlo e rafforzarlo", ha concluso.