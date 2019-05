30 maggio 2019- 18:34 Pd: Zingaretti, 'fuggo da politichese, non parla a cittadini'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Fuggo il dibattito in un politichese che non parla alla signora Maria e al signor Giovanni, che vogliono sapere perché metteranno lui o il figlio in cassa integrazione". Lo ha detto Nicola Zingaretti ai cronisti al Pd che gli chiedevano una valutazione su Massimo D'Alema e la sua tesi che i dem non hanno bisogno di recuperare il voto dei moderati perchè i moderati votano già per il Pd.