7 febbraio 2019- 13:59 Pd: Zingaretti, grazie Prodi, sue parole spinta a ricostruire Paese

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Ringrazio Romano Prodi, le sue parole sono un carico di responsabilità ad andare avanti con grandissima determinazione, umiltà e spirito di servizio per dare una mano per ricostruire in questo Paese una speranza possibile!". Lo scrive in un tweet il governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti.