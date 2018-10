10 ottobre 2018- 17:06 Pd: Zingaretti, guardo anche fuori dem, 'alleati' bellissima parola

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Io mi candidato a segretario del Pd ma guardo anche a un mondo che è fuori dal Pd e che voglio recuperare". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Sky. "Sabato e domenica a 'Piazza Grande' ci saranno tanti che non sono del Pd. Voglio cominciare questo percorso insieme anche a chi è diverso da noi perchè bisogna smetterla di pensare che tutto quello che non è Pd è un nemico. C'è una bellissima parola 'alleati'. Insieme si può fare parte di un grande campo per l'alternativa", aggiunge. E come farlo "si decide insieme, ci si ascolta e ci si confronta. Bisogna finirla di imporre le soluzioni agli altri".