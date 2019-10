20 ottobre 2019- 11:54 Pd: Zingaretti, 'ieri centrodestra unito, campo alternativo o vince Salvini'

Firenze, 20 ott. (Adnkronos) - "Il Pd combatte per ridare una speranza all'Italia. Ieri il centrodestra si è riproposto unito. Tutte le Regioni si eleggono con sistema maggioritario. O si organizza un campo alternativo o regaliamo l'Italia a Salvini". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti."Abbiamo deciso insieme meno tasse per chi lavora, più investimenti soprattutto per opere green, piu giustizia sociale con l'abolizione dei ticket, poi industria 4.0, piano casa, asili nido gratuiti. Partiamo da qui ma ora più uniti, perché ricordo a tutti che l'avversario è la destra", conclude.