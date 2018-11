8 novembre 2018- 17:40 Pd: Zingaretti, il 10 novembre in piazza con le donne

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - “Il 10 Novembre è un'altra giornata importante per l'Italia. Spero che sabato siano tanti in piazza con le donne, perché è il momento che soprattutto gli uomini si facciano protagonisti della lotta per la libertà e i diritti delle donne. Mai più deleghe. Soprattutto in una fase pericolosa come quella che viviamo in Italia, dove invece di conquistare campo in tema di libertà e diritti, rischiamo di fare giganteschi passi indietro”. Lo scrive Nicola Zingaretti in un articolo pubblicato sull’HuffingtonPost a proposito della manifestazione a Roma di sabato. “È, questo, uno degli aspetti più inquietanti nelle politiche del governo. Per affrontare questa fase – prosegue Zingaretti - serve anche da parte del Partito Democratico un'assunzione di responsabilità: il Pd da anni non ha più una Conferenza Nazionale delle Donne, un errore che ha impoverito le nostre politiche e la nostra capacità di elaborare risposte su una grande questione di giustizia e progresso, come quella della cittadinanza delle donne". "Il prossimo congresso dovrà essere l'occasione anche per rimediare a questa mancanza e definire il Pd come soggetto politico protagonista nella lotta per l'uguaglianza e i diritti delle donne. La politica ha bisogno della loro forza, straordinario motore per il cambiamento, come dimostrano anche le ultime elezioni negli Usa”.