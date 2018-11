8 novembre 2018- 17:40 Pd: Zingaretti, il 10 novembre in piazza con le donne (2)

(AdnKronos) - “Siamo un Paese che vive quotidianamente il dramma di violenze e femminicidi – ricorda Zingaretti - e l'ingiustizia delle differenze di genere nella retribuzione, nelle occasioni di lavoro, nella divisione del tempo dedicato al lavoro familiare. L'Italia in questi anni non è cambiata quanto le donne avrebbero meritato. E purtroppo questo governo rischia di peggiorare la situazione. Era già evidente nel contratto che Lega e M5S hanno siglato alla sua nascita, dove il lavoro di cura è delega esclusiva alle donne". "A chiarire ancor meglio la cultura patriarcale dell'attuale governo sono seguite scelte sbagliate, come quella di non rifinanziare il congedo di paternità, le incredibili esternazioni – scrive l’esponente Pd - del ministro alla Famiglia e la proposta di legge su affido condiviso proposta dal senatore Pillon e firmata dalla maggioranza in Commissione Giustizia al Senato. Una proposta pericolosa, che va fermata, perché rischia di generare conseguenze gravissime, non solo sulle donne, ma anche sui figli i cui interessi vengono rimossi dal ddl, di innescare conflitti dolorosi tra coppie, e consentirà le separazioni solo a chi se lo può permettere. Chiamano in causa le relazioni tra uomini e donne – conclude Zingaretti - il rispetto, la libertà, l'uguaglianza, lo sviluppo. Per questo è importante che il 10 novembre tanti uomini scendano in piazza a fianco alle donne”.