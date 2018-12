31 dicembre 2018- 13:33 Pd: Zingaretti il 12 gennaio a Milano con tappa 'Piazza Grande'

Milano, 31 dic. (AdnKronos) - 'Piazza Grande' riparte da Milano. Il 'tour' di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, che sta attraversando l'Italia per presentare il suo progetto in vista delle primarie del 3 marzo, sbarca nel capoluogo lombardo.Il prossimo 12 gennaio, il governatore sarà al Teatro Leonardo di via Ampere, dove dalle 10 alle 17.30 si susseguiranno gli interventi di svariati esponenti della politica. Tra le personalità che hanno già dato il loro appoggio, e che saranno presenti all'evento, anche Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali della giunta milanese guidata da Beppe Sala.Zingaretti, tra i favoriti per la corsa alla segreteria del partito, terrà il discorso conclusivo della manifestazione.