13 dicembre 2018- 12:17 Pd: Zingaretti, impegniamoci per congresso ordinato in Sicilia

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Ora che i candidati alla segreteria nazionale del Pd sono in campo, dobbiamo mettere tutti insieme il massimo dell’impegno per salvaguardare la nostra comunità. Dobbiamo preservare il Pd e non farne un campo di battaglia". Lo scrive in una nota il candidato alla segreteria nazionale del Pd Nicola Zingaretti."Per questo motivo penso che chi ha a cuore il partito debba impegnarsi per garantire anche in Sicilia un ordinato svolgimento del congresso nazionale. Svolgere un congresso in cui vengono discusse le idee, le posizioni politiche, i programmi, in tutte le regioni del nostro Paese è la migliore garanzia per tutti perché il 4 marzo, chiunque sia il vincitore, ritrovi un partito in salute in grado di combattere i sovranisti e i populisti per il bene dell’Italia. Credo che tutti i candidati che amano il Pd possano farsi interpreti di questa necessità per essere insieme più forti”, conclude.