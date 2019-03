1 marzo 2019- 16:50 Pd: Zingaretti, 'importante segretario sia eletto a gazebo'

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Io penso che la soglia del 51% possa essere raggiunta. E' molto importante che un segretario venga eletto nei gazebo, anche se non dovessi essere io. Sono primarie per eleggere un segretario e non per tornare nelle assemblee". Lo dice Nicola Zingaretti a Repubblica.it.