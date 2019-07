19 luglio 2019- 17:14 **Pd: Zingaretti, 'in campo contro governo del 'Gatto e la Volpe', venerdì Direzione'**

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "Ambiente, lavoro, scuola, investimenti, infrastrutture, imprese, crescita. Il Pd serra le fila per la battaglia politica nel Paese e per la Costituente delle idee. Martedì sono stati convocati a Roma i segretari regionali e delle città metropolitane. Venerdì la direzione nazionale". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti."L'ennesima lite tra Salvini e Di Maio come al solito sta trovando un compromesso su poltrone e accordicchi. Nessuno sa come il Governo affronterà la manovra finanziaria del prossimo autunno. Mancano miliardi di euro che mettono a rischio sanità, trasporti e scuola". "Vogliamo preparare al fianco dell’opposizione parlamentare una mobilitazione nei territori contro il 'Gatto e la Volpe' che stanno ingannando gli italiani e soprattutto per proporre una svolta un'altra agenda e un'altra possibile idea di futuro. L'Italia merita di più", conclude Zingaretti.