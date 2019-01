14 gennaio 2019- 12:38 Pd: Zingaretti in testa in Emilia, Toscana e Milano città

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Nicola Zingaretti in testa in Emilia Romagna, Toscana e Milano città nei congressi di circolo. "Siamo molto soddisfatti", dicono fonti parlamentare della mozione all'Adnkronos. In Emilia su 1752 votanti Zingaretti ha ottenuto 842 voti (48,05%), Martina 675 (38,52%), Giachetti 179 (10,21%), Boccia 13 che è stato superato dalle due new entry Corallo con 17 voti e Saladino 18. In Toscana 707 voti per Zingaretti, 517 Martina, 115 Giachetti, 13 Saladino, Boccia 6 e Corallo 4. Anche a Milano città il governatore del Lazio è in testa con il 38,7% seguono Martina 34,4 e Giachetti 24,7.Mentre si profila una vittoria schiacciante per Zingaretti nel Lazio. Sono ancora i primi risultati e riguardano i primi 6 congressi e il presidente della Regione ha ottenuto 313 contro i 9 di Martina e i 7 di Giachetti.