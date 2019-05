27 maggio 2019- 19:13 Pd: Zingaretti incassa risultato, renziani 'basta sinistra, si vince al centro'/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Dura l'analisi di Giachetti. Scrive su Fb: "Gli unici vincitori di queste elezioni sono la Lega e Fratelli d’Italia" mentre il Pd "rispetto alle politiche del 2018 (6.161.896) in questa tornata (6.047.118) perdiamo 114.778 voti". E per questo "alla luce di questi risultati" invita i dem a "una seria riflessione su dove vuole andare e cosa deve fare il Pd". "Quale proposta politica -chiede Giachetti- mettiamo in campo per recuperare consenso e, soprattutto, dove andiamo a cercare quel consenso? Ci ostiniamo a rivolgerci al bacino della sinistra che, come abbiamo visto, oltre il Pd praticamente non esiste o ci concentriamo su quello enorme dell’astensione dove si collocano molti delusi e moderati che cercano un’offerta politica davvero riformista (e quindi davvero alternativa ai populisti e sovranisti)?". "Anna (Ascani, ndr) e io ci siamo candidati alle primarie, dando il nostro non irrilevante contributo al loro successo, proprio perché crediamo -sottolinea- che l’orizzonte del partito debba essere quello intrapreso 5 anni fa e che è l’unico nella nostra storia ad aver ottenuto un consenso maggioritario. Ci abbiamo creduto e, alla luce dei risultati odierni, ci crediamo ancora di più e combatteremo dentro il partito perché non sia abbandonato".