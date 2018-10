30 ottobre 2018- 21:20 Pd: Zingaretti, io amico M5S? Una fake news

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Io amico dei 5 Stelle? Questa è una di quelle fake news che hanno distrutto tra noi un legame di solidarietà". Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7 quando gli viene chiesto se sia troppo vicino ai 5 Stelle come ha detto Matteo Renzi. "Io semmai sono l'unico che li ha sconfitti ogni volta. Io rivendico una cosa: noi abbiamo dovere etico e morale di parlare con elettori anche dei 5 Stelle che magari prima votavano noi. Io non rinuncerò mai a convincere quegli elettori che i 5 stelle non sono una speranza e che noi costruiremo un'alternativa per questo Paese".