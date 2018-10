30 ottobre 2018- 21:36 Pd: Zingaretti, io segretario se partito vorrà cambiare

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Dipende dalla voglia di cambiare di questo partito". Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7 quando gli viene chiesto se sarà il nuovo segretario del Pd. Dipende "dalla voglia di non far finta che non sia successo nulla e dalla necessità, che spero sia chiara, che non bisogna aspettare che questo governo sbagli ma dare a questo Paese un'alternativa e dargli le speranze che questo Paese attende".